جيسون موموا يعلن عن مفاجأة لمحبي Aquaman

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل جيسون موموا عن الطريقة التي اتبعها في التحضير لدوره في فيلم “Aquaman and the Lost Kingdom”،قائلاً : “أعمل بجد، وأتناول الطعام بكميات كبيرة، وألعب بجد، ببساطة أفعل كل ذلك”.

وتحدث موموا، البالغ من العمر 44 عاماً، عن كيفية استعداده للفيلم الذي سيُعرض في دور السينما في 22 من ديسمبر.

وقال موموا لموقع E! News: “لا أهتم بالسعرات الحرارية. أتناول الطعام فقط”، وأشار إلى أن تركيزه لم يكن على الظهور بمظهر عضلي فقط، بل كان يهتم أكثر بالحفاظ على صحة جسده لتصوير مشاهد الأكشن المطلوبة. لا أفعل ذلك من أجل الغرور”، كما يقول. “إنه من أجل عدم الإصابة. يجب أن تكون مستعداً. أنت ترتدي بدلة تزن 40 رطلاً. يجب أن تكون قادراً على الحركة. هذا النوع من الحركة يضع الكثير من الضغط على ركبتيك. لذا؛ تفعل ذلك حتى لا تُصاب”.

كما تحدث موموا عن جانب جديد من شخصية أكوامان في الفيلم المقبل، حيث أصبح الآن زوجاً (تلعب آمبر هيرد دور زوجته ميرا) وأباً. “كل هذه الأشياء لم أحصل على فرصة للعبها في آخر أربعة أفلام قمت بها”.

وفي مقطع من وراء الكواليس تم طرحه الشهر المنصرم، يقول موموا: “أشعر بالرضا للعودة”، حيث يظهر وهو يحمل الرمح الذهبي للشخصية في موقع التصوير.

يتابع الفيلم، الذي يُعد تكملة للجزء الأصلي الذي صدر في عام 2018، مغامرات أكوامان حيث يعود “بلاك مانتا”، عبد المتين الثاني، لمحاولة الانتقام من أتلانتيس مرة أخرى. يتحد أكوامان وأخوه غير الشقيق (باتريك ويلسون) لمنع بلاك مانتا من تدمير المملكة.

وأشار موموا أنه في الجزء الجديد، سيتم تقديم تحديات أكبر لشخصية أكوامان، حيث يتعين عليه حماية عائلته إلى جانب مملكته. يعكس هذا تطوراً في شخصية أكوامان، حيث يظهر جانباً أكثر عمقاً وتعقيداً من مجرد كونه بطلاً خارقاً.