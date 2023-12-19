محمد سعد يكشف حقيقة تقديمه مسلسل “سيدي بشر” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان محمد سعد صحة الأخبار المتداولة حول تقديمه مسلسل جديد في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، بعنوان “سيدي بشر” ومن إخراج محمد سامي، مستغلا شخصية بشر الكتاتني التي سبق وقدمها في فيلم “الكنز“، وأكد سعد أنه لم يستقر حتى اللحظة على العمل الذي يمكن أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف محمد سعد في توضيح صحفي: أريد تقديم عمل مختلف، يسعد الجمهور، ويترك أثرا بعد عرضه، ولن أعيد تقديم شخصية بشر الكتاتني التي سبق وقدمتها في فيلم “الكنز”، وهي الشخصية التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على شاشة السينما عام 2017.

وسبق أن تألق محمد سعد بتجسيد شخصية بشر الكتاتني أمام النجمة أمينة خليل في فيلم “الكنز” وشاركهما بطولة العمل عبر القصص الموازية النجوم هند صبري وأحمد رزق وروبي ومحمد رمضان وهاني عادل، وأحمد حاتم والراحل هيثم أحمد زكي والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل “الإكس لانس” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في البطولة: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث مسلسل «الإكس لانس» في إطار كوميدي، حيث يحمل العديد من المفاجآت، يجسد محمد سعد دور تاجر يعمل في وكالة البلح يتورط مع عصابة تتاجر في الآثار، ليمر بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية.

كما شارك محمد سعد في موسم الرياض ببطولة مسرحية “علي بابا” وشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد سعد، نجمة مسرح مصر ويزو ودارين حداد وسامي مغاوري وحسن عبدالفتاح، وتدور أحداث المسرحية حول اختبار الأمانة، حيث سيظهر محمد سعد بدور ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر، ويطلق عليه اسم “علي مرسيدس” في العالم الجديد، ويواجه مجموعة تحديات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه، فهل سيتعاون مع العصابة، أم سيصمد ويرفض خيانة ضميره؟