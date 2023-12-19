جيمي فوكس يحتفل بخطوبة ابنته كورين من جو هوتن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي جيمي فوكس، بلحظة عائلية سعيدة عبر نشر رسالة مؤثرة على حسابه في “إنستغرام” لابنته كورين فوكس، البالغة من العمر 29 عاماً، بمناسبة خطوبتها على حبيبها جو هوتن.

ونشر جيمي مجموعة من الصور بالأبيض والأسود للخطيبين، معبراً عن العلاقة الخاصة التي شهدها بين ابنته وخطيبها المستقبلي.

وكتب جيمي: “أنتما مثال مثالي لما يعنيه الوقوع في الحب.. تهتمان بحياة بعضكما البعض العقلية والجسدية.. ولديكما ظهر بعضكما البعض.. مبروك على خطوبتكما”. وأضاف أيضاً كيف شعر عندما علم أن هوتن يخطط لطلب يد كورين للزواج، وكيف بكى دموع الفرح.

في رسالة خاصة إلى كورين، عبر جيمي عن سعادته لأن ابنته وجدت شريك حياتها المثالي في هوتن. وأنهى جيمي رسالته بالتعبير عن تأثره المتوقع عند مشاهدة ابنته تتزوج.

وتميزت رسالة جيمي فوكس بالدفء والحميمية، حيث يبدو واضحاً مدى سعادته وفخره بابنته. يعكس ذلك روح الأسرة القوية والدعم المتبادل بين أفرادها.

وأعلنت كورين عن خطوبتها على إنستغرام، مشاركةً نفس الصور التي نشرها والدها. وقد التقطت هذه الصور بواسطة المصورة بايلي آن تمبلتون، وتظهر فيها اللحظات التي تلت طلب هوتن ليدها للزواج على متن قارب.

كورين وهوتن، اللذان التقيا في جامعة جنوب كاليفورنيا وبدأت علاقتهما في 2018، ظهرا معاً لأول مرة على إنستغرام في سبتمبر 2019.

وفقاً لملفه على Coverfly، يُعرف هوتن بأنه كاتب ومخرج ومدير تلفزيوني حائز على جوائز، ويشتهر بشغفه في سرد قصص عاطفية واستفزازية حول التمييز الطبقي الاجتماعي والاقتصادي.

يُعد هذا الحدث المهم في حياة كورين وهوتن خطوة كبيرة في علاقتهما. لقد شكّلا ثنائياً محبوباً على مدى السنوات، مما يجعل هذه المناسبة مميزة ليس فقط لهما ولكن أيضاً لأسرتهما ومحبيهما.

مع اقتراب موعد الزفاف، من المتوقع أن يكون هذا الحدث مليئاً بالمشاعر القوية والذكريات الدائمة لكل من جيمي وكورين وجو. وينتظر الجميع بفارغ الصبر رؤية هذه اللحظات الجميلة التي ستجمع الأسرة والأصدقاء في احتفال بالحب والسعادة.