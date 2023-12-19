بخاتم خيالي.. ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها جوردان لوتس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حدث لافت للأنظار، تقدم الموسيقي جوردان لوتس “جيوتس” بطلب الزواج من النجمة العالمية ديمي لوفاتو بخاتم مصمم خصيصاً للمغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 31 عاماً. وقد تم تأكيد الخبر حصرياً لمجلة PEOPLE، واحتفل الخطيبان مع عائلتيهما في أحد مطاعم لوس أنجلوس المفضلة لديهما.

استغرق جيوتس البالغ من العمر 31 عاماً، وقتاً طويلاً في التعاون مع تيريزا بانيكو، مديرة التسويق والمجوهرات الفاخرة في بوتيك “ماتيريال جود” للمجوهرات الفاخرة في نيويورك، لتصميم هذا الخاتم الاستثنائي. يتميز الخاتم بتصميم بيضاوي فريد، ما يجعله قطعة لافتة للنظر.

والتقى الثنائي لأول مرة في يناير 2022، عندما شاركا في كتابة أغنية “Substance” للوفاتو، وأعلنا عن علاقتهما رسمياً في أغسطس من نفس العام وبعد عرض الزواج “الشخصي والحميم”.

في إحدى مقابلاتها الأخيرة في برنامج “The Jennifer Hudson Show”، تحدثت لوفاتو بحماس عن علاقتها مع لوتس وكيف “ساعدته” في وشمه الأخير. وأضافت أنها شاركت في عمل جزء من الوشم، ما أضفى طابعاً خاصاً على هذه التجربة.

في سبتمبر الماضي، شاركت لوفاتو تجربتها المثيرة والمليئة بالتوتر عندما التقت بـ لوتس لأول مرة في بودكاست “Lady Gang”. وتحدثت عن شعورها بالتوتر والإعجاب عند رؤيته لأول مرة، ولكنهما أخذا بعض الوقت قبل أن يرتبطا علاقة عاطفية.

في ذكرى ميلاد لوفاتو الـ31 في أغسطس، نشر لوتس مجموعة من الصور والفيديوهات الطريفة تكريماً لحبه. وعلق على المنشور قائلاً: “يوم ميلاد سعيد لأعز صديق لي. أنت بالتأكيد أجمل وأكثر شخص موهوب على الإطلاق، ولكن الأهم من ذلك، أنت غريبة الأطوار وتجعليني أضحك حتى البكاء”.