سمية الخشاب بـ100 راجل في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:انتهت الفنانة سمية الخشاب من مرحلة التحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسلها الجديد بـ”100 راجل”، الذي يمثل أول عودة لها لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، بعد غياب 3 سنوات منذ قدمت شخصية “حلاوتهم” ببطولة مسلسل “موسى” أمام النجم محمد رمضان.

وحتى الآن تم تأكيد مشاركة الفنان القدير صلاح عبدالله، والفنانة سما إبراهيم، وتدور أحداث مسلسل بـ”100 راجل” في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية غالية أبوالدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية، وتخوض عدداً من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأساً على عقب.

ومن المقرر الكشف عن بقية نجوم العمل خلال أيام قليلة قبل بدء التصوير، في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري، علماً بأن المسلسل كان من المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، ولكن رأت الشركة المنتجة زيادة الحلقات إلى 30 وهو ما تسبب في تأخر موعد بدء التصوير.

وتلعب سما إبراهيم دور رئيسة عصابة تتاجر في السلاح في مسلسل “بـ100 راجل”، حيث تدخل في صراعات مع سمية الخشاب، من المتوقع أن يتم عرض العمل في شهر رمضان لعام 2024.

وانتهت سمية الخشاب مؤخراً من تصوير مسلسل “أرواح خفية” بمشاركة الفنان نضال الشافعي، وسيتم عرض العمل قريباً بعد اكتمال التحضيرات النهائية. احتفلت أسرة العمل بختام التصوير بحضور النجوم والأبطال، حيث تجمعوا حول التورتة للاحتفال باليوم الأخير من التصوير، وسادت أجواء السعادة والبهجة في المكان.

وعلى مستوى السينما، انتهت سمية أيضاً من تصوير فيلم التاروت، معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائي للعرض العمل الذي يشارك فيه رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، علاء مرسي وآخرون.

وطرحت سمية الخشاب منذ أشهر أغنية أركب على الموجة، عبر قناتها على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب والذى حقق ردود فعل واسعة على منصات السوشيال ميديا المختلفة.