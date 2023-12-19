بعد عام ونصف على صدوره.. هنا الزاهد تحتفل بتصدّر فيلمها مع تامر حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعرض فيلمها “بحبك” على منصة شاهد بداية من أمس الأحد بعد عام ونصف من طرحه بدور العرض السينمائي، وأكدت سعادتها لتصدره نسب المشاهدة عبر المنصة الرقمية كما تصدر قائمة الإيرادات وقت عرضه، وكررت هنا الجملة التي صارت تلازمها منذ إعلان انفصالها عن الفنان أحمد فهمي ” لسه اللي جاي أجمل”.

هنا الزاهد نشرت مقطعاً من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: “فيلم بحبك، دلوقتي على شاهد، مبسوطة أن رغم نزول الفيلم من سنة ونص، إنه لسه رقم 1 عربياً لحد النهاردة، ماشاء الله”.

وأضافت هنا: “لسه اللي جاي أجمل بإذن الله”.

يذكر أن هنا الزاهد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “بحبك”، وقامت بإهداء الجائزة لمخرج ومؤلف وبطل الفيلم النجم تامر حسني، مرة عند استلام الجائزة، ومرة ثانية عند الاحتفاء بها عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة سينما من الدورة الـ13 لمهرجان الفضائيات العربية عن دورها في فيلم “بحبك”، وعلقت عليها قائلة: شكراً لكل النقاد اللي كتبوا عني كلاماً يفرح القلب، شكراً لكل الصحفيين اللي كتبوا عن دوري في الفيلم. شكراً لكل الجمهور اللي قالولي رأيهم وشفت فيديوهاتهم وهم بيمثلوا مشاهد ليا في الفيلم.

وتابعت الزاهد قائلة: شكراً لكل زملائي في الفيلم وشكراً على الكواليس اللي كانت لذيذة بينا. وأخيراً شكراً تامر الممثل والمخرج في الفيلم شكراً على اهتمامك بينا كلنا في الفيلم يمكن أكتر من نفسك ودلوقتي باخد جايزة أحسن ممثلة عن دوري في فيلم بحبك وأنا بهديك الجائزة دي.

تامر حسني قام بإعادة مشاركة كلمة هنا الزاهد أثناء استلام الجائزة، ورد عليها برسالة طويلة عبر حسابه بموقع إنستغرام قال فيها: بكتب بوست عن هنا والله والله مش عشان بتهديلي الجايزة لا.. بكتب كلمة من قلبي عشان هي بنت قلبها جميل ومقدرة المجهود اللي عملته عشانها وعشان كل الممثلين.. نوع القلب ده مبقاش موجود أوي.

وأضاف تامر حسني: ياما ناس بتساعد ناس بس نادرين أوي اللي قدروا المجهود دا، وعندهم قلب جميل يخليهم مينسوش تعب الناس اللي كانوا جانبهم وأخلصوا لهم من كل قلوبهم.. كنت فاقد الأمل في النوع دا من القلوب.. يمكن عشان قدمت ناس كثير، وللأسف معظمهم قلوبهم اتغيرت بعد ما نجحوا.. بس للأمانة هنا الزاهد هي هي نفس القلب الأبيض الجميل من أول يوم اكتشفتها فيها في مسلسل فرق توقيت بدور بسيط في بدايتها، لحد فيلم بحبك اللي هي بطلته دلوقتي.

واختتم تامر حسني حديثه: الفيلم اللي حقق أعلى إيراد دولي في تاريخ مصر والعرب وتجاوز الـ 600 مليون – في ظاهرة أولى من نوعها ومش بس إيرادات، لا ده حقق أعلى عدد زوار سينما في تاريخ السينما، وبتتكرم عنه دلوقتي بجايزة مبياخدهاش إلا المتميز المُبدع.. افرحي بنجاحك وبشغلك الرائع في الفيلم.. مبروك يا هنا.. كل الناس بتحبك، وكل الناس فرحانة بيكي وأنا بجد فخور بيكي وبقلبك الجميل المحترم الأصيل.. شكراً على الجايزة.. مستنيها في شركتي مليش دعوة مليون مبروووووووك يا أجمل هنا.

فيلم “بحبك” يمثل أولى تجارب تامر حسني الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فيه كل من: هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وأحمد عزمي وتميم عبده وسمر محمد متولى وعمرو صحصاح وعاليا راشد وشهد الشاطر.