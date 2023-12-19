فنانو المؤثرات البصرية VFX في Avatar يصوتون على إنشاء نقابة لهم

ميرنا وليد - بيروت - مثل Disney وMarvel Studios من قبلهما، سيصوت ما يقارب الـ 100 فنان من فناني المؤثرات البصرية في Lightstorm Entertainment لتشكيل اتحاد في شركة الإنتاج.



كان عام 2023 عامًا مليئًا بالنقابات، وفي حالة ديزني، شهد تشكيل نقابات جديدة تمامًا، نجح فنانو المؤثرات البصرية في كل من Marvel Studios وDisney في الإتحاد بشكل عام هذا العام، فيما أشار إليه البعض بـ "صيف العمل الحار".

لقد تبين أن هذا العام هو أكثر من عام عمل حار، لأن الفريق الذي يقف وراء أفلام جيمس كاميرون الرمزية يهدف إلى جعله ثلاثة مقابل ثلاثة.

في وقت سابق من الأسبوع، تقدم 83 فنانًا في Lightstorm Entertainment بطلب إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) لإجراء تصويت للانضمام إلى IATSE (التحالف الدولي لموظفي المسرح ). وكما أشار IATSE في البيان الصحفي، فإن فناني Lightstorm هم أول فريق من جانب البائع من العاملين في VFX يتقدم بطلب إلى NLRB. تم الاستشهاد بالنقابات في Marvel وDisney على وجه التحديد كأسباب لهذا الاتحاد الجديد، إلى جانب النقابات الناجحة الشهر الماضي في استوديو VFX الكندي Double Negative. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم تحديد موعد للانتخابات.

في حديثه إلى IATSE، أوضح باتريك ديفاني، منسق Postvis في Lightstorm، أن أقسام المؤثرات البصرية تأخرت كثيرًا في الانضمام إلى النقابات عندما تكون هذه الممارسة شائعة في كل جزء آخر من الفيلم. ومع قصص فناني المؤثرات البصرية المرهقين في العام الماضي، فإنهم يستحقون "الفوائد والأجور الأكثر إنصافًا والإحترام الذي اكتسبته تلك الأقسام الأخرى لأنفسهم من خلال المفاوضة الجماعية".

وتابع الفنان البيئي سمر بينتون: "بالاجتماع معًا كعائلة Avatar، نهدف إلى تحقيق التحسينات التي ستساعدنا على الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في العمل لدينا في عمل أكثر استدامة والاستمرار في جلب الرهبة والإلهام لقيادتنا ولإنتاج المؤثرات البصرية." في كل مكان."

"إننا نقف على أعتاب حقبة جديدة في صناعة المؤثرات البصرية،" أضاف رئيس IATSE ماثيو د. لوب. "عصر يتم فيه تقدير كل عامل، حيث يتم الاعتراف بمساهماتهم، وحماية حقوقهم بشدة. هذه اللحظة هي منارة للصناعة بأكملها.