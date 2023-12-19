إعتزال ممثلة مصرية شهيرة بعد مسيرة طويلة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة عواطف حلمي قرار اعتزالها التمثيل، بعد مسيرة طويلة قدمت فيها العديد من الأعمال وصل عددها الى أكثر من 170 عملاً فنياً اى جانب العديد من النجوم منها : "الطوفان"، "شهادة ميلاد"، "مولانا العاشق"، "هي فوضى"، "إمام الدعاة"، "حديث الصباح والمساء"، "سوق العصر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "رأفت الهجان"، و"لا تتركني وحدي".

أما آخر أعمالها كان مسلسل "نقل عام" الذي قدّمت من خلاله دور والدة "حازم"، الى جانب نجوم منهم محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، أحمد بدير، ريم البارودي، سوسن بدر، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، نور النبوي، خالد محمود... من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري.