ميرنا وليد - بيروت - أحدثت إطلالة الممثلة اللبنانة كارمن لبس خلال إفتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي حالة من التفاعل الواسع، خاصة مع إضافتها لمسة داعمة للقضية الفلسـ طينية.

وقد إرتدت كارمن لبس فستاناً باللون الأسود طويل وواسع، ونسقت معه كاب شفاف من اللون نفسه، وعلى يدها لفت الكوفية الفلسـ طينية الشهيرة، مع العلم.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة كارمن هذه، مشيدين بإختياراتها الدائمة للوكاتها.

وكانت كارمن قد نشرت صورة على صفحتها الخاصة للاعلامية جيزيل خوري التي رحلت اليوم عن عالمنا، وعلقت كاتبة: "بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا".

كانت هذه تفاصيل خبر الكوفية الفلسـ طينية حاضرة بإطلالة كارمن لبس.. شاهدوا كيف نسقتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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