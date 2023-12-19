فريدة سيف النصر تنضم لطاقم مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصري فريدة سيف النصر لطاقم مسلسل العتاولة الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024 وهو من بطولة الممثل المصري أحمد السقا وطارق لطفي ومن إخراج المخرج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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