"زعلانين أوي وارجعوا لبعض".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ يوسف الشريف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة معبره عن الحزن بعد انفصاله عن زوجته السيناريست إنجي علاء، وجاءت كالتالي:"نفسي ترجعوا لبعض، ارجع لزوجتك يا أستاذ يوسف، فنان راقي ومحترم، الفنان الراقي حرفيا مكانك في هوليود، ماشاء الله، عايزين نشوفك في الأعمال التاريخية، منتظرين رجوعك يا عالمي، حبيب الكل، الجوكر، احنا زعلانين أوي ونفسنا ترجعوا لبعض".

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن إنجي علاء أعلنت مؤخرًا تأجيل عرض مسلسل "الراكون"، بطولة الفنان يوسف الشريف، لأسباب إنتاجية ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

https://www.instagram.com/p/C1BxHdptAw0/

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