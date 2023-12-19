خالد يوسف يكشف موعد طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج خالد يوسف عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي.

ونشر "يوسف" بوستر للفيلم تصدره الفنان الكبير صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بموقع"فيسبوك".

وعلق خالد يوسف على البوستر:"الإسكندراني أسامة أنور عكاشة، خالد يوسف في دور العرض بمصر من 4 يناير وفي دول الخليج من 11 يناير 2024".

وأضاف:"الأفيش الرسمي والتيزر بعد قليل والإعلان الرسمي يوم الجمعة القادمة".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

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