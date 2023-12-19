راغب علامة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني راغب علامة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب علامة، عبر حسابها الرسمي بموقع"X"، :" أبارك لجمهورية مصر العربية وشعبها الغالي إعادة إنتخاب سيادة الرئيس، عبدالفتاح السيسي رئيساً لولاية رئاسية جديدة، نتمنى لسيادة الرئيس كل التوفيق بقيادته لبلدنا الغالي وشعبه الحبيب".

وأعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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