فيديو| كريم عبد العزيز يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد عرض مسرحية "السندباد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، وللجمهورالسعودي بعد عرض مسرحيته الجديدة "السندباد"، التي تُعرض على مسرح "العلي" بموسم الرياض.

وقال كريم بعد انتهاء العرض:"مساء الخير، أولا نورتونا وشرفتونا، والله الواحد حاسس إنه ماسبش بلده، ودايما السعودية بلدنا الثانية".

وأضاف:"عايز أشكر المملكة العربية السعودية، وهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على تعبه وحسن الاستقبال وحسن الضيافة ودعمه ولولاه العرض ماكنش طلع بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه".

ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم من بينهم نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، إنتاج ألاء الغزالي، تأليف محمد زيزو و محمود نبيل، إخراج أحمد الجندي، ويبدأ عرضها في موسم الرياض على مسرح محمد العلي من يوم ١٨ لـ ٢٨ديسمبر.

اقرأ أيضا:

شيرين عبد الوهاب تعلن نهاية خلافاتها مع روتانا "بشكل ودي"

غادة عبد الرازق تقص شعرها أمام الجمهور