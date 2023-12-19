شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطمئن جمهوره بعد حادث السير: ربنا نجاني من موت محقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الشعبي سمسم شهاب جمهوره على حالته الصحية بعد حادث السير الذي تعرض له فجر اليوم، وأدى إلى تهشم سيارته، قائلا: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب واخواتي والساده الصحافيين الكرام اللى مبطلوش سؤال عليا من ساعة ما نشرت بوست الحادثة".



سيارة سمسم شهاب بعد الحادث

وتابع في بيان صحفي: "حضراتكم على راسي كلكم، وأنا الحمد لله بخير، اتعرضت لحادث مميت الفجر وربنا نجاني من موت محتم أنا والمساعدين المرافقين لي، وكان عندنا أستوديو مع الشاعر عماد عبيد وكان عندي شغل، وخلصنا وفي طريق العوده للمنزل، وفي ثانيه عربيه تصيبنا والحادثة كانت صعبه نظرا لسرعة العربية الي دخلت فينا".

كما أشار: "للأسف المساعد الخاص بي اللى كان سايق العربية اتصاب بكسر وشرخ في رجله، وأنا أصبت بكدمات وشرخ في الفخد، والحمد لله، أولادي كانوا نايمين في البيت، عكس ما اتنشر من بعض المواقع انهم كانوا معي".