شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر التشويقى الرسمي لفيلم"الإسكندراني" قبل عرضه فى السينمات 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الاسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي البوستر التشويقي الرسمي للعمل، المقرر عرضه في السينمات المختلفة 4 يناير المقبل، ضمن أفلام رأس السنة الجديدة، وذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال الفيلم خلال اليومين الماضيين.



بوستر فيلم الإسكندراني

وتصدر أحمد العوضي وزينة البوستر الرسمي للعمل، وعلى جانبيهما مجموعة من الأبطال وهم: بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمد رضوان، حسين فهمي، تسنيم مطر، ويقف الجميع على شاطئ البحر.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي والمخرج خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.