شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف أنجح فيلم من وجهة نظر المخرج العالمى كريستوفر نولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر المخرج العالمى كريستوفر نولان في صناعة السينما ويشرح لماذا يعد فيلم Oppenheimer أكثر أفلامه نجاحًا حتى الآن، خاصة مع تحقيق المخرج الميدالية الذهبية في شباك التذاكر مع فيلم "Oppenheimer" هذا العام، والذي وصل إلى أكثر من 951 مليون دولار في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وصرح نولان قائلا:" لقد صنعت فيلمًا مدته ثلاث ساعات عن روبرت أوبنهايمر، وهو من فئة R ونصفه بالأبيض والأسود، وقد حقق مليار دولار تقريبا، وبالطبع أعتقد أن الأفلام تحقق أداءً رائعًا، ولكن الشيء الجنوني هو أنه حرفيًا الفيلم الأكثر نجاحًا الذي صنعته على الإطلاق".

وتابع نولان قائلا:"لقد كنت أخرج الأفلام لمدة 20 عامًا، لكن في المملكة المتحدة، إنه فيلمي الأعلى ربحًا، لذلك، أشعر بالرضا تجاه حالة صناعة الأفلام بناءً على تجربتي الخاصة.،ولكن أيضًا بناءً على مشاهدة أفلام أخرى، فإن رؤية الجماهير تعود".

كثيرًا ما يُطلب من نولان إبداء رأيه في صناعة هوليوود، بعد أن أخرج أفلام الأبطال الخارقين في الماضي مع ثلاثية The Dark Knight، غالبًا ما يتم الاستفسار عنه حول الاعتماد على هذا النوع في السنوات الأخيرة مقابل أنواع أخرى من الأفلام.

ويشعر نولان أن الصناعة تحتاج إلى توازن جيد بين جميع أنواع الأفلام للحفاظ على تقدمها.

وقال لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة: "أعتقد أن هناك دائمًا توازن في هوليوود بين العناوين الراسخة التي يمكن أن تضمن عودة الجمهور ومنح الناس المزيد مما يريدون، خاصة أنه كان هذا دائمًا جزءًا كبيرًا من اقتصاديات هوليود، وهو يدفع ثمن إنتاج وتوزيع الكثير من أنواع الأفلام الأخرى."