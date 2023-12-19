شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض في حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل والنجم محمد رياض والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح ، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم ، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي. وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته .

كان الفنان خالد عبد السلام قد شارك مؤخرا في ندوة ثقافية فنية بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وألقي قصيدة بعنوان "حوار ثوري مع طه حسين " للشاعر الكبير نزار قباني التي كتبها كرثاء لطه حسين فى إحدى قاعات جامعة الدول العربية فى القاهرة سنة 1973، وكانت آخر عروضه علي المسرح القومي العرض المسرحي "عرفت الهوى.. نفحات في العشق الإلهي"، الذي اعد فكرته وقام بإعداده وإخراجه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أنه قدم أيضا خلال فعاليات الدورة المنقضية من المهرجان القومي للمسرح المصري ورشة في الإلقاء .



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن (6)



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن



خطوبة الفنان خالد عبد السلام بحضور نجوم الفن