بعد تعرضه لحادث سير مروع .. فنان مصري يكشف تفاصيل مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشف الفنان المصري الشعبي سمسم شهاب عن تعرضه حادث سير مروع فجر اليوم، ونشر مجموعة من الصور لسيارته بعد تعرضه للحادث وعلق كاتباً :" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل .

. الحمد لله نجاني ربي من أجل أولادي"، صدر عنه بيان ورد فيه: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب واخواتي والساده الصحافيين الكرام اللى مبطلوش سؤال عليا من ساعة ما نشرت بوست الحادثة، حضراتكم على راسي كلكم، وأنا الحمد لله بخير، اتعرضت لحادث مميت الفجر وربنا نجاني من موت محتم أنا والمساعدين المرافقين لي، وكان عندنا أستوديو مع الشاعر عماد عبيد وكان عندي شغل، وخلصنا وفي طريق العوده للمنزل، وفي ثانيه عربيه تصيبنا والحادثة كانت صعبه نظرا لسرعة العربية الي دخلت فينا، للأسف المساعد الخاص بي اللى كان سايق العربية اتصاب بكسر وشرخ في رجله، وأنا أصبت بكدمات وشرخ في الفخد، والحمد لله، أولادي كانوا نايمين في البيت، عكس ما اتنشر من بعض المواقع انهم كانوا معي".