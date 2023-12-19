حسن مالك مع ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم في أول دور كوميدي له

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل المصري حسن مالك في أول دور كوميدي له سينمائية من خلال فيلم آل شنب للمخرجة آيتن أمين، ويلعب دور زياد الابن المراهق الذي ينتمي لعائلة ضخمة تتكون من 4 شقيقات بطباع مختلفة.
العمل استضاف عرضه العالمي الأول مهرجان الجونة السينمائي وذلك خلال عروض مسابقته الرئيسية للأفلام الروائية الطويلة.
الفيلم بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم وهما شقيقات زياد في العمل يجمعهن ظرف وفاة شقيقهن الذي كان متداخلاً في شتى شؤون حياة العائلة.
وتجتمع العائلة في منزل الجد بالإسكندرية ويجبرون على العيش سوياً يومين.
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