ما حقيقة مشاركة محمد سعد في رمضان بهذا العمل ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار أخبار عن مشاركة الممثل محمد سعد في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "سيدي بشر" المستوحى من شخصية "بشر الكتاتني" التي قدّمها سعد في فيلم "الكنز" بجزءيه، وهو بطولة محمد رمضان، هند صبري، روبي، أحمد حاتم، أمينة خليل، أحمد رزق، هاني عادل، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، رد سعد ببيان أوضح فيه أنه ما زال لم يستقر حتى الآن على العمل الذي يمكن أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل.



وتابع: "أريد تقديم عمل مختلف يُسعد الجمهور، ويترك آثراً بعد انتهائه".

وكان قد أطل محمد سعد في شهر رمضان الماضي بمسلسل "الحاج إكسلانس"، وهو بطولة أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح وإبرام سمير، وهو من تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.