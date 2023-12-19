حفلات رأس السنة| عمرو دياب في حفل ضخم بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان عمرو دياب في سلسلة الحفلات الغنائية لرأس السنة الجديدة، التي تجوب أنحاء الدول العربية مع مختلف رموز نجوم العرب.

موعد ومكان حفل عمرو دياب في الإمارات

ومن المقرر ان يقام الحفل 31 ديسمبر داخل جزيرة ناموس في دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وفي سياقٍ متصل، ينتظر جمهور عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد “مكانك”، الذي من المقرر طرحه خلال الأيام الليلة الماضية، حيث بدأت مرحلة الدعاية الخاصة به خلال الأسبوع الماضي، وتضمن عدد من الصور الجديدة والجريئة في إطلالته.

عمرو دياب وعودة منتظرة للألبومات الكاملة

كانت آخر ألبومات الهضبة “ياأنا يالاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “ياأنا يالاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة

خلال العاميين الماضيين غلب على انتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

كانت أحدث الأغاني التي قدمها عمرو دياب لكنها لم تُقدم بشكلٍ رسمي هي “قمر”، قام بغنائها في أحد حفلات الزفاف الخاصة وحفل غنائي في دبي، ويقول مطلعها "يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ اربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات



أغنية "قمر"، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.