عمره ٨ شهور ووالدته فلسطينية.. تفاصيل مشاركة أصغر طفل في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقرير- علاء أحمد:

تصوير- علاء أحمد وإسلام فاروق:

بنشاط كبير تجدها تتحرك بين مختلف أماكن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والاستثنائية، حاملة طفلها الذي لم يكمل بعد عامه الأول إذ يبلغ ٨ أشهر فقط، تحاول أن تداعبه وتعود لتمارس عملها، وتتحدث بحماس عن القضية الفلسطينية وحقوق أهل غزة، وأهمية السينما والمهرجانات الفنية في نقل صورة حقيقية عن الوضع الذي يعيشه أهلها في فلسطين، تبكي وتتأثر ولكنها تستجمع قواها إذ تدرك أنها صوت أهالي فلسطين الذي يجب ألا يصمت، عليها أن تصرخ علها تعيد السمع لمن أصابهم الصمم، هي المنتجة والمخرجة والأم الفلسطينية مي عودة.

تقول مي لـ"الخليج 365" عن تواجد طفلها إيليا معها: "هو أصغر طفل يحمل كارنيه المهرجان، وكأم سينمائية كان عليّ متابعة عملي، أنا موجودة وإيليا معي جئنا لنوصل صوت فلسطين وأطفال غزة الذين يستحقون حياة كريمة ومستقبل أحسن".

وتابعت "القائمون على مهرجان الجونة تكرموا وأعطوه بطاقة كسينمائي صغير، فهو يحضر أفلام معي، ويقرأ السيناريوهات معي ويتابع الاجتماعات ويوصل صوت الفلسطينيين للعالم".

دعت مي لكل أطفال غزة وفلسطين أن ينعم الله عليهم بيوم سهل، وأن يكتب لهم مستقبل أفضل ويكون القادم أحلى.

وعادت مي لتتحدث عن اهتمام الكثير من المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين، بوجود حضانة للأطفال، مضيفة "بقول لمهرجان الجونة يعملوا حضانة للأطفال ونشجع الأمهات على الحضور لأن هذه هي الحياة الطبيعية، التواجد ومواصلة العمل دون أن أن نترك أطفالنا، ونحن كسينمائيون مجبرون نتابع حياتنا".

وعما تتمناه لمستقبل إيليا، هل تحلم أن يعمل كمذيع خاصة مع انبهاره بالميكروفون، أو يعمل في المجال السينمائي، أوضحت "أتمنى له العمل في شيء مريح بعيدا عن تعب الإعلام وكذلك الإخراج والإنتاج، شيء يكون أسهل، لكن سأترك له بالطبع حرية العمل فيما يحب إذا أراد أن يكون إعلامي أو العمل في مجال السينما، في النهاية أتمنى أن يعمل ما يحب".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات مساء الخميس الماضي ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.