مخرجة فيلم "آل شنب":"الفيلم متعب إخراجيا ومرهق للممثلين"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-منى الموجي:

كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المخرجة آيتن أمين، عن سعادتها بردود الأفعال على فيلمها "آل شنب"، كما كشفت عن فكرة وتحضيرات العمل.

وقالت آيتن في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، :"الناس بتقول إنها انبسطت من الفيلم، هو دا اللي وصلني".

وأضافت :"فكرة الفيلم كانت عندي من زمان أوي، وكنت كاتبه براجراف من 2014، ومكنتش حاسه إن حد متحمس ليه أوي، بعدها عملت سابع جار، وسعاد، وبعدين قابلت أستاذ أحمد بدوي "سينرجي" واتكلمنا وحكيت له عن الفكرة".

وتابعت:"الفيلم مختلف، وفيه ناس جديدة، وعملنا بروفات قبل ما نصور كذا مرة، وجلست مع مدام سوسن بدر كذا مرة وقالتلي :"الفيلم مش غريب علينا بس جديد".

وأكملت :"الصعوبة في الفيلم إن المشاهد كانت بتكون طويلة، وكل الشخصيات فيها، ودا كان بيخلينا نعمل بروفات كتيرة، الفيلم كان متعب إخراجيا، ومرهق للممثلين".

"فيلم آل شنب" عُرض لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، . وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج وسيناريو أيتن أمين، ومن بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم وعدد من النجوم.

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