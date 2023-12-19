أصيل أبو بكر يكشف موعد ومكان جنازة وعزاء والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان السعودي أصيل أبو بكر عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته.

وكتب أصيل، عبر حسابه الرسمي بموقع"X"، :" الحمدلله على قضاء الله وقدره، ستتم الصلاة على فقيدتنا الغالية غداً الأربعاء الموافق 20/12/2023 الموافق 7/6/1445 بعد صلاة العصر في " جامع الجوهرة البابطين"، شمال الرياض والدفن في " مقبرة بنبان"".

وأضاف:" وسوف تقام مراسم العزاء للرجال والنساء في قاعة ريناد ".

وتابع:" والعزاء ثلاث أيام في الرياض من الساعة 5 العصر إلى 8 مساء، على أن يحدد موعد العزاء في مدينة جدة لاحقاً".

وأكمل:" نسأل الله أن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن الفنان السعودي أصيل أبو بكر وفاة والدته، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، اليوم الثلاثاء.

كتب أصيل أبو بكر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، :" انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية اللهم اغفر لأمي وارحمها واسكنها جناتك آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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