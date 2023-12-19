هنا شيحة عن مهرجان الجونة:"مينفعش الحياة تتوقف وفخورة بالدورة دي"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة هنا شيحة عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لهذا العام.

وقالت هنا شيحة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :"بشكر مهرجان الجونة إنه اتعمل في الظروف دي وبشجع جدا إقامة المهرجانات الفنية تحت أي ظروف، وما ينفعش الحياة تتوقف".

وأضافت:"السينما هي مرآة المجتمع، وما ينفعش نتوقف ونسكت، وما نتكلمش".

وتابعت:"السنة دي الفعاليات اتغيرت تماما، ومبسوطة إن كل حاجة موجودة في مكان واحد، والديزاين يجنن".

وأكملت:"أنا فخورة جدا بالدورة دي".

وقالت هنا شيحة إنها تستعد للمشاركة في عملين سينما وتلفزيون ولكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

وشاركت الفنانة هنا شيحة مؤخرًا في حكاية "ما تيجي نشوف" تأليف عمرو محمود ياسين، وتتكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولتها نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، وورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

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