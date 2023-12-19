غادة عادل تتصدر بوستر مسلسل "حالة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت منصة "WHATCH IT" بوستر مسلسل"حالة خاصة"، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وتصدرت الفنانة غادة عادل البوستر، حيث ظهرت من الخلف، ولكنها بطلة العمل.

مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، إخراج عبد العزيز النجار.

يذكر أن، آخر أعمال غادة عادل بالسينما فيلم "مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد،

وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد بدير، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، إنجي علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا عن مرعي البريمو، الذي يتاجر في البطيخ، وبعد سنوات من ابتعاده عن أسرته يتعرف عليهم، لتتغير حياته، ويدخل في عدة مغامرات.

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