شكرا لقرائتكم خبر عن شعار الأوبرا.. حفلات رأس السنة الميلادية كاملة العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر أن معظم حفلات فرق الموسيقى العربية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية كاملة العدد، حيث شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا على حجز الأماكن.

وتعليقا على ذلك قال رئيس دار الأوبرا لـ ”الخليج 365” إن هذا الإقبال الجماهيرى على حفلات الموسيقى العربية يدل على أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور المصرى والعربى تتميز بالذوق السمعى وتحرص على التمتع بالأغانى الطربية الأصيلة والموسيقى العربية.

وأشار إلى أن دار الأوبرا تحرص على إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة بالإضافة الى إعطاء الفرصة للمطربين الشباب الذين يتميزون بأصوات مميزة و طربية، ودعمهم إلى أن أصبح معظمهم لهم جمهور يحرص على حضور جميع حفلاتهم بالأوبرا وهذا أكثر ما يسعدنا.

حفلات الاوبرا كاملة العدد



حفلات الاوبرا كاملة العدد



حفلات الاوبرا كاملة العدد حفلات الاوبرا كاملة العدد

يذكر أن الإعلامية هالة سرحان حرصت على حضور حفل ليلة أم كلثوم بدار الأوبرا الذى كان يوم الجمعه الماضية والذي أحيته المطربة مي فاروق وقبل الحفل التقت رئيس دار الأوبرا خالد داغر لتهنئته على المستوى الراقي التى تظهر به الأوبرا من خلال حفلاتها، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها تعشق الأوبرا وحفلاتها وهى بنت الأوبرا منذ زمن طويل وتعشق الحفلات التى تقام بالأوبرا ودائمًا تحرص على التواجد بها خاصة حفلات الموسيقي العربية وأصحاب الفن الطربي مثل مى فاروق، ورحب بها رئيس الأوبرا وأعرب عن سعادته بوجود المثقفين والإعلاميين الكبار في دار الأوبرا.