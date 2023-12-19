إطلالة مريم الخشت تلفت الأنظار بفستان أنيق .. فكم بلغ ثمنه ؟

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت الممثلة المصرية مريم الخشت فستان من تصميم Sandro، وجاء الفستان برقبة V وتم تصنيع الفستان من مواد معاد تدويرها، وأشرف على الإطلالة منسقة الأزياء آيات سيف النصر.

الفستان وصل سعره إلى 415 دولار أي ما يعادل 13 ألف جنيه.

وجاءت إطلالة مريم خلال إطلالتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثل المصرية إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

يذكر أن آخر أحدث عمل لمريم مسلسل"عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، علي الطيب، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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