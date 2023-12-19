لقاء بالصدفة بين عمرو دياب ورابح صقر .. وردة فعلهما حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - لقاء عفوي حدث بين الفنان المصري عمرو دياب والفنان السعودي رابح صقر على هامش مهرجان "ساوند ستورم"، الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وبدت الفرحة على وجهي دياب وصقر بسبب الصدفة التي جمعتهما وتعانقا بقوة.

وكان قد أحيا عمرو دياب الحفل المذكور، نشر الفنان المصري عمرو دياب صوراً، أعرب من خلالها عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وشارك عمرو دياب متابعيه، عبر حسابه الرسمي، صوراً من الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان "ساوند ستورم" الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وكتب عمرو دياب تعليقاً على الصور، قال فيه: "من ألحان عمرو دياب الساحرة إلى إيقاعات ريهاب المذهلة، الليلة الماضية في ميدل بيست ساوند ستروم كانت مزيجًا من السحر الموسيقي في أفضل حالاته".

ورابح صقر كان له مشاركة غنائية أيضاً في مهرجان "ساوند ستورم"مع الدي جي ريهاب.

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