بصورة من أحد أعماله القديمة..درايك يبهر الجمهور بإختلاف شكله

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي درايك صورة له من أحد أغنياته القديمة عبر حسابه الخاص، وظهر فيها عند ما كان شاباً في بداية مسيرته الفنية، كما وظهر الفارق الكبير بين شكله عندما بدأ وشكله الأن، ليعلق الجمهور عن الموضوع مشيرين إلى الفارق الكبير الذي طرأ على طريقة إختياره للملابس وقصة شعره.



وكان قام النجمان العالميان مغنيا الراب درايك وجاي كول بإعادة تجسيد صورة الشطرنج الشهيرة للاعبي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك في أحدث أغنية لهما، و التي تحمل إسم "First Person Shooter".

تُظهر الصورة الأصلية لميسي ورونالدو، و التي تم إصدارها في عام 2022، لاعبي كرة القدم منغمسين في لعبة الشطرنج، ما يعكس تركيزهما الشديد و تفكيرهما الاستراتيجي و يؤكد على شدة التنافس بينهما.

