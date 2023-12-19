وائل جسار : أتردد إلى الطبيب النفسي .. وأتناول أدوية للعلاج النفسي

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان اللبناني وائل جسار أنه يتردد إلى الطبيب النفسي، وقال تحديداً:"أتردد على طبيب نفسي، وهذا الأمر ليس خطأ أو عيب، ولكني أتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة مما أوجب ترددي عليه، وهناك البعض يعتقدون أن الفنان مرفه ويملك المال ولا يمر بأزمات في حياته، ولكن في النهاية المال لا يشتري راحة البال أو السعادة ولكن هي وسيلة للاستمرار في الحياة فقط".



واستدرك :"الإنسان يحارب نفسه في الحياة حتى يكون سعيدًا ويحب ألا يستسلم، والحياة المهنية جزء صعب من هذه الأزمات التي أعاني منها، فالأمر لا يقتصر على إحياء حفل غنائي وتقاضي أموال عنه، ولكن المطرب يقوم بالتحضير للحفل وفي بعض الأوقات يشعر بالحزن ولكنه مُلزم بأن يبتسم في وجه الناس".

وأضاف: "في إحدى الفترات كنت أحصل على الأدوية للعلاج النفسي، ولكن حاليًا اقتربت على الانتهاء منها، وأصبحت أكثر نضوجًا وهدوءً".

كلام وائل جسار، جاء خلال لقائه ببرنامج زمن، على قناة LBCI اللبنانية، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.