حفلات رأس السنة| ليلتان لـ تامر حسني بين تركيا والإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان تامر حسني مع جمهوره برأس السنة الجديدة بحفليين غنائيين بين الإمارات وتركيا، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية المقامة في عدد من الدول العربية.

موعد حفلات تامر حسني في ليلة رأس السنة

ومن المقرر أن يقام الحفلين على مدار ليلتين متتاليتين في تركيا 30 ديسمبر والإمارات في 31

نبذة عن مهرجان أم الإمارات

يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة السياحة والثقافة أبو ظبي ، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الرخاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

أماكن فعاليات مهرجان أم الإمارات

تتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.