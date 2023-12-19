فن ومشاهير

بطولة أحمد العوضي.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "الإسكندراني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وتصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة البوستر، وعلق الحساب:"شط إسكندرية يا شط الهوى رحنا إسكندرية رمانا الهوى، انتظروا نجوم فيلم الإسكندراني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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