أصالة تنعى والدة أصيل أبو بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة السورية أصالة نصري، والدة الفنان السعودي أصيل أبو بكر، التي رحلت اليوم الثلاثاء.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع"X"، :" عزائي لأخي الحبيب الغالي أصيل أبو بكر سالم وإخواني أحمد وأليف في وفاة والدتنا الغالية نورة العطاس، أرجو من الله أنّ يربط على قلوبكم ويلهمكم الصبر والسلوان وأنّ يجعل الجنّة مقاماً لأمّنا ومنّ سبقونا منّ أهلنا الأحبة آمين يارب العالمين".

أعلن الفنان السعودي أصيل أبو بكر وفاة والدته، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، اليوم الثلاثاء.

كتب أصيل أبو بكر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، :" انتقلت إلى رحمة الله وغفرانه والدتي الغالية اللهم اغفر لأمي وارحمها واسكنها جناتك آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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