محامي شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة بعد تصالحها مع روتانا - "مستند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، كواليس جديدة عن إنهاء النزاع بينها وبين مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت حريصة على إنهاء ملف الخلاف مع الشركة بالشكل الودي، مع ترحيبها بالتعاون، في المرحلة المقبلة، وفقا للاتفاق بينهما".

وأضاف ،:" أوضح هنا، أن التعاقد السابق الموقع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، والشركة في عام 2019، أصبح بموجب نص حكم المحكمة منتهي منذ ما يقرب من العامين، وتحديدا في 8 يناير 2022".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت اليوم الثلاثاء، في بيان، حصلت عليه "الخليج 365"، طوي صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي، وانتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي.

النجمة شيرين عبد الوهاب"، تستعد لتقديم حفلها الغنائي الأول، عقب طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، وذلك يوم 31 ديسمبر، في الإمارات، بمشاركة المطربة نجوى كرم، والمطرب جورج وسوف.