فن ومشاهير

فيفي عبده:"ألف مبروك لرئيسنا فترة رئاسية جديدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

ونشرت فيفي صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:"ألف مبروك لرئيسنا فترة رئاسية جديدة، وتحيا مصر".

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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