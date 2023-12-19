فيفي عبده:"ألف مبروك لرئيسنا فترة رئاسية جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة فيفي عبده، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

ونشرت فيفي صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:"ألف مبروك لرئيسنا فترة رئاسية جديدة، وتحيا مصر".

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

اقرأ أيضا:

سمسم شهاب يتعرض لحادث سير- صور

غادة عبد الرازق تقص شعرها أمام الجمهور