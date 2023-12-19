تهديدات وحجب وقضايا.. أغاني العندليب تشعل الصراع بين محمد شبانة وصوت الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل الصراع بين الفنان محمد شبانة "نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ"، وشركة صوت الفن، مرحلة جديدة بعد ساعات من إعلانه قيام محاميه القانوني ياسر قنطوش، بالتدخل وحجب عرض بعض الحفلات الخاصة بالعندليب، عبر قناة مزيكا في موقع يوتيوب.

القانوني حسين مصطفى "الحارس القضائي لشركة (صوت الفن)، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، رد على ما ذكره ابن شقيق العندليب.

وقال الحارس القضائي: "ما جاء بالبيان الذي نشره محمد محمد شبانة بخصوص غلق بعض أغاني الفنان عبدالحليم حافظ على موقع اليوتيوب، بادعائه أنها ملكه فهذا هراء وكلام غير صحيح على الإطلاق، فجميع أغاني عبدالحليم حافظ ملكا لشركة "صوت الفن" التي عينت بحكم المحكمة حارسا عليها".

وتابع: "ما يؤكد عدم صحة ادعائه أن المرحومة السيدة علية شبانة وورثة المرحوم إسماعيل شبانة قد باعوا حصصهم في صوت الفن لأشخاص اخرين، ولم يتركوا إرثا لمحمد فيها كما يدعى.. وقد سبق أن ادعى محمد هذا الادعاء فى إحدى القضايا السابقة وحكمت المحكمة بعدم وجود صفة له".

الحارس القضائي، أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية الرادعة ضد نجل شقيق العندليب، مع عن المطالبة بالتعويضات اللازمة، وقال "هذا التصرف سوف يندم عليه محمد شبانة".

نجل شقيق العندليب، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن عقده مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مكتب محاميه القانوني ياسر قنطوش، لكشف تطورات القضية التي أقامها ضد شركة صوت الفن، بسبب تجاهل دفع حقوقه عن إستغلال أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدا أحقيته في 77.5 من ميراث الفنان الراحل.