غابت عن مهرجان الجونة فحضر زوجها وحيدًا… هكذا ردّ هشام عاشور بشأن انفصاله عن نيللي كريم

غابت الممثلة نيللي كريم عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة فيما حضر زوجها هشام عاشور بمفرده ليردّ على الاشاعات التي تحدثت عن انفصالهما في الأيام الماضية.

وغياب كريم عن حضور العرض الخاص لفيلمها العالمي The Goat أو “المعزة” أثار التساؤلات في الوقت الذي تواجد فيه ضيوف الشرف الذين شاركوا في الفيلم، وهم فتحي عبد الوهاب، سيد رجب وزوجها هشام عاشور الذي علّل سبب غياب النجمة المصرية بتواجدها في الرياض منذ أسبوع حيث تخضع لبروفات مسرحية “السندباد” التي ستشارك فيها الى جانب الممثل كريم عبد العزيز ضمن موسم الرياض وتعرض في الفترة الممتدة من ١٨ الى ٢٨ كانون الاول/ ديسمبر الجاري. وبذلك تركت نيللي زوجها يضع حدًّا لإشاعات انفصالهما على الرغم من عدم مشاركته احتفالها بعيد مولدها الذي يصادف في ١٨ من الشهر الحالي، اي موعد انطلاق عرض مسرحيتها.

كما أشار هشام عاشور انه لن يخوض السباق الرمضاني القادم حتى الآن، فضلاً الى انه يعمل على عدّة أعمال فنيّة لن تجمعه مع نيللي كريم. كاشفًا في الوقت نفسه الى ان مسلسل “روز وليلى” الذي تمّ تصويره قبل أشهر عديدة سيبدأ عرضه مطلع العام القادم على شاهد وهو من بطولة يسرا ونيللي كريم ونخبة من الممثلين.

يذكر ان فيلم The Goat هو من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي ومن بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، ويتناول مغامرة فتاة صغيرة تقع ضحية شركة تحاول الاستيلاء على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، فتفرّ الى الصحراء برفقة معزتها بحثًا عن والدها حيث تضطر لمواجهة الكثير من المخاطر.