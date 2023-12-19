بالفيديو- نيللي مقدسي تحمس الجمهور لأحدث أعمالها "حكاية قدّيس"..إليكم موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي التيزر الرسمي لأحدث اعمالها وهي أعنية بعنوان "حكاية قدّيس" عبر حسابها الخاص، وحمست الجمهور لهذا العمل حيث علقت على المنشور بالقول: "ترقبوا حكاية قدّيس، يوم الخميس المقبل ٢١ ديسمبر على قناتي الخاصة، يوتيوب الساعة الثامنة بتوقيت لبنان".



وفي وقت سابق، عايدت نيللي مقدسي والدتها بيوم ميلادها من خلال صور نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت نيللي على المنشور بكلمات من الحب حيث قالت: "امي الحب الحقيقي اللي ما الو وصف ولا حدود، تقبري قلبي والله يحميلي ياكي يا اغلى الناس وينعاد عليكي بالصحة والف مرة الصحة وتضلك بيناتنا ست الستات منورتيلنا حياتنا . من دونك الدني ما الها طعم ولا معنى".

