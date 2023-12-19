بلوك شيك ومميز..نسرين طافش تخطف الأنظار بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية نسرين طافش على الجمهور بلوك كاجول أنيق من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص ، وظهرت نسرين مرتديةً كروب توب باللون الاخضر مع سروال ضيق باللون الأسود وتسرة رسمية ذات أكمام طويلة بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل زيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، خطفت نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بأناقتها وجمالها الدائمين.

وإرتدت نسرين طافش فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بقصة مميزة عند الجزء الأعلى، وبأكمام طويلة وعلى أكمامها نقشة الكوفية الفلسـ طينية.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ترابي ناعم يليق بملامحها.

وقد وثقت نسرين طافش إطلالتها عبر حسابها الخاص، وشاركت الجمهور عدة صور تفاعلوا معها بشكل كبير، وعلقت على الصور قائلة: "من عرض الفلم الفلسـ طيني (الأستاذ) ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

