بالصورة- من داخل سيارتها.. أيتن عامر تخطف الأنظار بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أيتن عامر على الجمهور بأحخر ظهور لها من داخل سيارتها بلوك كاجوال بسيط، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها مرتديةً توب باللون الزهري ذات أكمام طويلة مع مكياج هادئ، ولإكمال اللوك وضعت على عينيها نظارات شمسية.



وكانت شاركت أيتن عامر صور جمعتها بالممثل طارق عبد العزيز في أعمال قديمة جمعتهما، ونعته من خلالها بعد رحيله يوم أمس، وعلقت بكلمات من الأسى قائلةً: "الله يرحمك و يغفرلك يا طارق يا طيب يا محترم".

وتوفي الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".

وأصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.

