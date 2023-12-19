بالصور- بلوك أبيض شيك..درة التونسية تتألق بجمالها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور باخر إطلالاتها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور ظهرت فيها بلوك أنيق أبيض إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع سروال أبيض واسع وسترة شيك باللون الأبيض ذات أطمام طويلة مزينة بالازرار، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وتقوم درة والممثل المصري أحمد عيد، بعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، من 18 لغاية 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية الممثلان المصريان محمد ثروت وبدرية طلبة.

وكانت نشرت درة مجموعة جديدة من الصور لها، وظهرت بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، واعتمدت ميك أب خفيف زاد من جمالها، وعلقت قائلة: "إستمر ​​في الحلم…".

