بالصورة- بفستان أسود قصير..هنا شيحة تبهر الجمهور بلوك مميز وأنيق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا شيحة على متابعيها بلوك رائع وأنيق عبر حسابها الخاص، وشاركت صورة لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت ترتدي فستان قصير باللون الأسود ذات ازرارا كبيرة على طوله من دون أكمام مكشوف الصدر مع دونتيل أسود شفاف وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج خفيف اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت هنا شيحة البوستر الرسمي لمسلسل "ما تيجي نشوف" عبر حسابها الخاص بالإضافة إلى صور من الكواليس وعلقت عليها بكلمات من الشكر للجمهور الذي شاهد المسلسل، فقالت: "ما تيجي نشوف" البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم. العلاقات الانسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر .. الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص .. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح .. وانك تختار شريكك كل يوم من اول وجديد .. شكرا لكل الدعمشكرا لكل الحب شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها ..".

