لقاءات تثقيفية وعروض فنية احتفاء بلغة الضاد

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة الوادي الجديد خلال الأيام الماضية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد.

وفي السياق أقام بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان «اللغة العربية فى يومها العالمي»، تحدث خلالها محمد أحمد عن جماليات اللغة العربية، وتحديد يوم ١٨ ديسمبر للاحتفاء بها، كونها أكثر اللغات انتشارا واستخداما في العالم، وهمزة الوصل بين الشعوب، كما نفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي، أوضح خلالها أحمد زكي زوام، مدير مدرسة الجديدة الثانوية، سبب تسمية اللغة العربية بلغة الضاد؛ موضحا أنها اللغة الوحيدة التي تحتوي على هذا الحرف وهو الأصعب نطقا عند العرب. وأشار في ختام حديثه إلى ضرورة الارتقاء باللغة العربية والحفاظ عليها، وتعزيزها من أجل الحفاظ على الانتماء والهوية فهي لغة القرآن، والحضارة والتاريخ.

وفي قصر ثقافة الخارجة نظم نادي الأدب لقاء بعنوان «دور الثقافة والفنون والآداب فى تنمية الوعي لدى الشعوب»، وذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

وأعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة لقاء حول أهمية النظافة الشخصية، أكدت خلاله إسراء جمال من إدارة التثقيف الصحي، أهمية النظافة ودورها فى الحفاظ على صحة الإنسان، مؤكدة ضرورة استعمال الأدوات الشخصية، تلاها ورشة حكي عن صحة المرأة ناقشت خلالها أسباب سرطان الثدي، أعراضه وطرق الوقاية والعلاج، ودور الدولة فى توفير حملات الكشف المبكر.

بينما نفذ بيت ثقافة المنيرة ورشة لتعليم الرسم بالرمال، هذا إلى جانب ورشة عمل تشكيلات بالصلصال للأطفال بمكتبة الطفل والشباب بتنيدة.