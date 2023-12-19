نجم هوليوود يعبر عن رغبته في العمل في المملكة

أعرب النجم الأمريكي نيكولاس كيج، عن رغبته في تصوير فيلم في المملكة. وصرح نجم هوليوود بقوله: “أريد أن أصور فيلما في السعودية وأعتقد أني سأنجح في ذلك”.

وقال كيج، في تصريحات صحفية، إنه يشعر بالحماس الشديد لفكرة تصوير فيلم في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة لديها إمكانات كبيرة في مجال صناعة السينما. ويعيش نيكولاس كيج، انتعاشة سينمائية في الفترة الأخيرة، حيث طرح له العديد من الأفلام في عامي ٢٠٢٢، و٢٠٢٣، كان آخرها، فيلم Dream Scenario. وحقق فيلم Dream Scenario، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.