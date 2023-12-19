خبيرة التجميل بدور البراهيم: مفرق رأسي بمليون ريال -فيديو

كشفت بدور البراهيم، خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيمة مفرق رأسها والتي تبلغ مليون ريال. وفي مقطع فيديو متداول على موقع إكس، صرحت بدور البراهيم للطبيبة قائلة: “دكتورة، مفرق رأسي هذا بمليون”. يذكر أن بدور البراهيم قد اشترطت، قبل زواجها الأول الذي استمر لمدة 6 أشهر، مهرًا بقيمة مليون ريال.

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