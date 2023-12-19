المشهور فيحان يعلن استقباله لمولودة جديدة ويطلق عليها هذا الاسم

أعلن المشهور على منصة سناب شات، فيحان، عن فرحته بوصول مولودة جديدة إلى عائلته الصغيرة.

وفي إحدى الصور التي نشرها فيحان، ظهر وهو يحمل الطفلة الصغيرة بين يديه، وكشف عن قراره بإطلاق اسم “فيحانه” على ابنته الصغيرة، بهدف أن تحمل اسمًا يشبه اسم والدها.

وتوالت التهاني والتبريكات من قِبَل المتابعين، حيث أعربوا عن سعادتهم بقدوم المولودة الجديدة وبمشاركتها اسم والدها.