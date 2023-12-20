شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عرض فيلم الـ Joker فى لندن بصحبة أوركسترا موسيقية فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم عرض فيلم Joker الذى طرح في خلال عام 2019 من إنتاج شركة DC، فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن مع أوركسترا حية تعزف المقطوعات، بـ قيادة الملحنة هيلدور جونادوتير الحائزة على عدة جوائز.

سيتم تقديم العرض الذي يحمل اسم "Joker - Live In Concert" يوم الأربعاء 7 فبراير من العام المقبل 2024، ويتبع الحفل سلسلة الحفلات الموسيقية السابقة التي أقيمت في المملكة المتحدة في عام 2021.

سيتم طرح تذاكر البيع المسبق للبيع خلال الفترة المقبلة، بمراجعة الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، منحه موقع NME أربع نجوم وقالت إنها "دراما نفسية حزينة تتخللها بقع من العنف الصادم، خاصة وأن تود فيليبس لا يهرّج".

وفي الوقت نفسه، انتقد المخرج العالمى ريدلي سكوت فيلم Joker بسبب "الطريقة التي يحتفى من خلاله بالعنف"، عمل المخرج مع النجم العالمى خواكين فينيكس - الذي لعب دور الشخصية الرئيسية في الفيلم شركة dc الذى طرح في خلال عام 2019، في فيلمه الجديد Napoleon، وكان مصدر إلهامه لاختيار الفائز بجائزة الأوسكار بعد رؤية أدائه في Joker.

ومع ذلك، أوضح سكوت في مقابلة جديدة أنه على الرغم من إعجابه بالأداء، إلا أنه لم يكن من أكبر المعجبين بالفيلم ككل، حيث صرح سكوت لموقع Deadline قائلا: "لقد أذهلني أداء فينيكس في فيلم Joker ، لكن لم تعجبني الطريقة التي احتفل بها بالعنف، لكن خواكين كان رائعًا".

وأضاف سكوت قائلا: "اعتقدت أنه سيكون رصيدًا رائعًا لـ Napoleon، ليس فقط من الناحية الإبداعية ، ولكن أيضًا بالمعنى التجاري، حيث لم يكن هناك سوى ممثلين اثنين كانا يدوران في ذهني لهذا الدور، ولا لن أذكر الآخر."