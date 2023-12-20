شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فنى لطلاب معهد الكونسرفتوار برعاية رئيس أكاديمية الفنون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معهد الكونسرفتوار اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر حفل طلاب المعهد بحضور رؤساء أعضاء هيئة التدريس بقاعة أبو بكر خيرت، حيث قدم الطلاب خلال الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أقسام البيانو والغناء، الوتريات، الإيقاع، موسيقى حجرة وبيانو التى نالت إشادة من الحضور. وأعربت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بنشاط الطلاب ومواهبهم المتميزة.

وأضافت غادة جبارة أنها تحرص على حضور حفلات وأنشطة الأكاديمية ومن بينها المعهد العالي للكونسرفتوار لدعم الطلاب وتشجعيهم على الاستمرار في تنمية موهبتهم وثقلها، حتى يصلوا لدرجة عالية من التقنية التي تصل بهم لمنافسة المواهب العالمية، مشيرة إلى أن طلاب الأكاديمية هم أحد كنوز مصر ومستقبل القوى الناعمة لوطننا الغالى.

يذكر أن الحفل بإشراف فنى للدكتور مجدى بغدادى، مدير المكتب الفنى بالمعهد، وإشراف الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالى للكونسرفتوار، ورعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.